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عربي-دولي

من أموال المساعدات... هل تمتلك حماة زيلينسكي فيلا فخمة في دولة عربيّة؟ (صورة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 05:22
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كشف الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي مواد حصرية قال إنها تتعلق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ووفقا للوثائق، فقد استحوذت عائلة زيلينسكي على فيلا فاخرة في الجونة بمصر.

وفقا للتحقيق، فإن أولغا كياشكو، التي يتطابق اسمها مع اسم حماة زيلينسكي "تمتلك عقارا لكبار الشخصيات بقيمة 5 ملايين دولار في مدينة الجونة المصرية، بأموال المساعدات التي يدفعها الغرب لأوكرانيا مقابل الحرب ضد روسيا".
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وفقا للتقارير التي تحدث عنها الصحفي المصري فالعقار عبارة عن منتجع فخم يتواجد في الجونة في ساحل البحر الأحمر.

من جانبها، نفت السفارة الأوكرانية في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري كافة الأنباء المتداولة حول شراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي فيلا في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، مؤكدة أن كافة هذه الأنباء عارية تماما من الصحة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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