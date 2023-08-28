Advertisement

عربي-دولي

الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
28-08-2023 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1101708-638288234786840878.jpg
Doc-P-1101708-638288234786840878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير صاروخ كروز أوكراني وطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.

كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت صاروخ كروز فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
Advertisement

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الموالي لروسيا، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم اليوم الاثنين.


وأضاف أكسيونوف أن الدفاعات الجوية أسقطت إحدى الطائرتين في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، وأسقطت الأخرى في الغرب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية، إحداها في منطقة موسكو، كما أعلنت عن مقتل قرابة 5 آلاف جندي أوكراني في العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الأسبوع الأخير. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2023-08-28
09:00 | 2023-08-28
08:51 | 2023-08-28
08:50 | 2023-08-28
08:45 | 2023-08-28
08:25 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24