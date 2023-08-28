الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير صاروخ كروز أوكراني وطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت صاروخ كروز فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.بدورها، نقلت وكالة رويترز عن سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الموالي لروسيا، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم اليوم الاثنين.وأضاف أكسيونوف أن الدفاعات الجوية أسقطت إحدى الطائرتين في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، وأسقطت الأخرى في الغرب.وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية، إحداها في منطقة موسكو، كما أعلنت عن مقتل قرابة 5 آلاف جندي أوكراني في العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الأسبوع الأخير. (سكاي نيوز)