البرهان من بورتسودان: لا اتفاق ولا صفقة مع المتمردين

وصل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين، إلى قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية في بورتسودان بولاية البحر الأحمر لتفقد القوات البحرية السودانية.

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وأكد في كلمة من القاعدة البحرية أنه "لا اتفاق ولا صفقة مع المتمردين"، مشدداً أن الجيش مستمر في القتال.وكان عبد الفتاح البرهان، وصل أمس الأحد، إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر بطائرة خاصة، وذلك استعداداً للقيام بأول جولة خارجية له منذ بداية الحرب في البلاد.وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق أن قائده يواصل "جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية".