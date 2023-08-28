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عربي-دولي

الولايات المتحدة تدرس إرسال قذائف عنقودية بعيدة المدى لأوكرانيا

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:00
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تدرس الولايات المتحدة الأميركية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا وسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى.

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، التي تابعت أن واشنطن تدعم بشكل متزايد فكرة إرسال ذخائر عنقودية بعيدة المدى.
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وبحسب الصحيفة، فإن أوكرانيا ومؤيديها يضغطون كذلك للحصول على صواريخ ATACMS بعيدة المدى، والتي تطلق من الأرض، وبإمكانها الضرب بعمق خلف الخطوط الروسية، إلا أن البنتاغون يرفض ذلك حتى الآن، لما يخشاه المسؤولون من أن الولايات المتحدة "ليس لديها ما يكفي من تلك الأنظمة لتزويد أوكرانيا دون خفض مخزونها واستعدادها لصراع مستقبلي مع الصين".

وقالت ان السياسيين في الغرب بدأوا الاستعداد لاستمرار الحرب حتى ربيع أو صيف 2024، بينما ينظر الغرب إلى بدء محادثات السلام المحتملة بين موسكو وكييف بأنه يتطلب هجوما مضادا ناجحا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. (روسيا اليوم)
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