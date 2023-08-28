شعر بها المواطنون... هزّة أرضيّة ضربت الأردن هذه قوّتها

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سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا.وقال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، إن الهزة وقعت على عمق 7 كلم.وبيّن أن الهزة تعتبر من المستوى الضعيف والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع حدوثها. (روسيا اليوم)