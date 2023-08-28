ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

Advertisement

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن السفير الفرنسي سيبقى في النيجر رغم الضغوط من قادة المجلس العسكري، مبيناً أن الدبلوماسيون الفرنسيون في نيامي أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم.كما قال في كلمة أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس، "فرنسا ستواصل دعم الرئيس محمد بازوم حتى العودة لرئاسة النيجر".وتابع "دبلوماسية فرنسا تحترم سيادة الشعوب"، مضيفاً أن حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار.وأضاف أنه يجب أن يكون جيش بلاده الأكثر فعالية وقوة في أوروبا.وكان محيط السفارة الفرنسية في نيامي شهد أمس احتجاجات عارمة مطالبة برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد.