من بينها واحدة عربيّة.. قائمة بأقوى 10 قوات جوية في العالم!

كشفَ الدّليل العالمي للطائرات العسكرية الحديثة 2023 (WDMMA)، عن ترتيب أكبر 10 دول في العالم من حيث القوة العسكرية الجوية، والذي يعتمد على عدد الطائرات القتالية في جميع الفروع الرئيسية للجيش (البري، البحري، والجوي).

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وفي ما يلي قائمة بأقوى 10 قوات جوية في العالم منها واحدة عربية:

1- الولايات المتحدة:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 13374

2- روسيا:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 4036

3- الصين:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 3259

4- الهند:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 2072

5- مصر:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 1107

6- تركيا:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 1055

7- إيطاليا:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 875

8- فرنسا:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 854

9- اليابان:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 779

10- ألمانيا:

عدد الطائرات من جميع الأنواع: 714

(العربي الجديد)

