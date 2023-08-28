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متى ستبدأ أوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف 16"؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 07:30
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كشفت مصادر صحفية عن موعد بدء أوكرانيا باستخدام المقاتلات الأميركية "إف 16"، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف.

فقد نقل موقع سبوتنيك الروسي للأنباء عن صحيفة بيلد الألمانية أن ريزنيكوف قال في مقابلة صحفية أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لأول مرة في ربيع عام 2024. (سكاي نيوز)
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