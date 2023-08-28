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عربي-دولي

"قريباً"... الكرملين يعلن عقد لقاء بين بوتين وأردوغان

Lebanon 24
28-08-2023 | 07:03
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن اجتماعاً سيعقد بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في وقت قريب دون الكشف عن تفاصيل الاجتماع.

وقال بيسكوف للصحافيين: "سيعقد الاجتماع قريباً، سنبلغكم بهذا في الوقت المناسب".
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كما أوضح المسؤول الروسي أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل إضافية، مضيفا "هناك اتفاقيات معينة في تواريخ الإعلان ونعتزم الالتزام بهذه الاتفاقيات".

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.

كما أشارت صحيفة "يني شفق" التركية إلى أن زيارة أردوغان المرتقبة لروسيا أمر بالغ الأهمية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صفقة الحبوب.

وكانت روسيا أخطرت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب الذي توقف سريانه في 18 تموز، وسبق أن أشار بوتين إلى أنه لا تتم تلبية شروط الاتفاق نظراً لأن الدول الغربية لم تلتزم بوعودها.
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