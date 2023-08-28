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عربي-دولي

الرحلات تأجّلت... عطل يُصيب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا

Lebanon 24
28-08-2023 | 07:33
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن شركات طيران، عن وجود عطل في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وتلقت "سكاي نيوز" تقارير عن إخبار ركاب على متن شركات طيران أخرى خارج المملكة المتحدة بأن شبكة مراقبة الحركة الجوية معطلة وسيتم تأجيل رحلتهم.
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وقال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: "نواجه حاليا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة. ويعمل المهندسون على العثور على العطل وإصلاحه".

كما نشرت صفحة شركة الطيران "Loganair" على موقع "X": "لقد حدث عطل على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح".

وأضافت: "الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير".

وتابعت: "إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار". (سكاي نيوز)
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