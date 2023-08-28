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عربي-دولي

تخطّت الـ50... بلدٌ عربيّ يُسجّل أعلى درجة حرارة لهذا العام كم بلغت؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 07:53
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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية "NCM"، إن الإمارات سجلت يوم السبت الماضي أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية.
وأضاف المركز في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد في منطقة الظفرة في أبوظبي".
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وأشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الإمارات، كانت صباح يوم السبت الماضي، عند 26.4 درجة مئوية في الفرفار في الفجيرة. (روسيا اليوم)

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