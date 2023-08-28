بسبب اللفت... إنتاج القمح الأوكراني قد يتراجع

يعتزم المزارعون الأوكرانيون زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببذور اللفت الشتوي لعام 2024 لتسجل مساحة قياسية تبلغ 1.9 مليون هيكتار، بينما قد يخفضوا مساحة الأراضي المزروعة من القمح الشتوي. (سكاي نيوز)



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