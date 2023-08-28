Advertisement

إقتصاد

بسبب اللفت... إنتاج القمح الأوكراني قد يتراجع

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1101760-638288318070700506.jpg
Doc-P-1101760-638288318070700506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتزم المزارعون الأوكرانيون زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببذور اللفت الشتوي لعام 2024 لتسجل مساحة قياسية تبلغ 1.9 مليون هيكتار، بينما قد يخفضوا مساحة الأراضي المزروعة من القمح الشتوي. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الحرب بين روسيا وأوكرانيا... القمح سلاح تم استخدامه
lebanon 24
28/08/2023 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عقود القمح ترتفع بنحو 9% بعد تهديدات روسيا باستهداف السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا مع تعليق اتفاق إسطنبول (الشرق)
lebanon 24
28/08/2023 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": أوكرانيا أطلقت مليوني قذيفة منذ بداية النزاع
lebanon 24
28/08/2023 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
متى ستبدأ أوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف 16"؟
lebanon 24
28/08/2023 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

القمح

أوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2023-08-28
09:00 | 2023-08-28
08:51 | 2023-08-28
08:50 | 2023-08-28
08:45 | 2023-08-28
08:25 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24