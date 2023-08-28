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عربي-دولي

هجوم إسرائيليّ عنيف وغير مسبوق على أميركا: رأينا ما فعلوه في أفغانستان والعراق

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:25
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شنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش هجوما هو الأعنف على الولايات المتحدة، واتهمها بالنفاق، على خلفية الانتقادات الموجهة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريش: "ليس على الأميركيين أن يقدموا لنا العظات في شأن حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا على المستوى السياسي. هذا هو النفاق الذي ليس من ورائه طائل. لقد رأينا ما فعلوه في أفغانستان والعراق".
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وأضاف سموتريش أنه "لا يوجد بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، أي شخص يهاجمنا في العالم هو منافق". (روسيا اليوم)
 
 
 
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