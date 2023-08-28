وزير الاقتصاد الإماراتي: سنزيد تمويل بنك "بريكس"

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس".

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة غربية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول "بريكس": "نعم بالفعل، وهناك إمكانات كبيرة لذلك".

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وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي لم يحدد بالضبط ما هي الأرقام المعنية.



وأضاف الوزير أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية. (سبوتنيك)