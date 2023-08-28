الصين تلغي فحوصات كورونا قبل الدخول إلى أراضيها

أعلنت الصين عن إلغائها فحوصات واختبارات فيروس "كورونا" المستجد، للقادمين من الخارج.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنه بدءا من الأربعاء الموافق 30 آب الجاري، لن يُطلب من الأشخاص القادمين إلى بكين إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات المستضدات قبل الدخول إلى البلاد، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وكانت الصين أنهت، في شهر كانون الأول 2022، سياسة "القضاء التام على كورونا" (صفر-كوفيد)، وذلك بعد سنوات من القيود الصارمة، التي شملت في بعض الأحيان إغلاق المدينة بالكامل، وفرض الحجر الصحي المطول للأشخاص المصابين.