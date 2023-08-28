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عربي-دولي

طهران تحتج على احتجاز واشنطن ناقلة إيرانية

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:51
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أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن إيران استدعت القائم بالأعمال السويسري بصفته راعي المصالح الأميركية في إيران، على خلفية ضبط شحنة النفط الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة (إرنا).

ووصف تلك الخطوة بأنها "غير مثمرة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تبدي اهتمامها بالحوار المباشر مع إيران من جهة، ومن جهة أخرى نشهد قیامها بفرض عقوبات جديدة ومصادرة شحنة النفط الإيرانية.
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كما حذر من أن تلك الخطوة "لن تمر دون رد، مشيرا إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع اتفاق تبادل السجناء الأميركيين مع إيران".

وتوصلت طهران وواشنطن الشهر الماضي لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

إلى ذلك، علق كنعاني على ملف العلاقات مع البحرين قائلاً إن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع المنامة في إطارها الخاص، ويتم تبادل الرسائل وتستمر المحادثات غير المباشرة.

وأكد على أن تطوير علاقات إيران مع كافة دول المنطقة ودول الجوار على أساس المصالح المشتركة يعتبر مبدأ بالنسبة للحكومة الإيرانية.
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