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عربي-دولي

"واشنطن بوست": أوكرانيا أطلقت مليوني قذيفة منذ بداية النزاع

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:50
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كتب الصحفي ديفيد إيغناتيوس من صحيفة "Washington Post" أن القوات الأوكرانية أطلقت منذ بداية الصراع في أراضيها مليوني قذيفة من عيار 155 ملم، مما أدى إلى استنفاد مخزون الدول الغربية.

وأضاف أن العسكريين الأميركيين يعتقدون منذ وقت بعيد أن القوات الأوكرانية تطلق النار بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى إهدار الذخيرة.
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وذكر أن المسؤولين الأميركيين يحثون كييف على التركيز على قصف "أهم الأهداف". (روسيا اليوم)
 
 
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