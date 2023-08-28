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عربي-دولي

"في حال وقع أي حادث خطير"... بولندا تهدد بيلاروسيا بإغلاق الحدود

Lebanon 24
28-08-2023 | 09:25
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لوحت بولندا بإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، في وقت فيه تتنامى المخاوف الأوروبية من تحركات مريبة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية، على الرغم من مقتل قائدها يفغيني بريغوجين، الأربعاء، الماضي بحادث طائرة قرب موسكو.
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وشدد وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، على أن بلاده ودول البلطيق ستغلق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل إذا أضحت الأمور "حرجة".

كما حذر من وقوع حادثة مرتبطة بمرتزقة فاغنر، وفق ما نقلت رويترز.

كذلك، طالب السلطات في مينسك بإخراج عناصر فاغنر من أراضيها على الفور، وشدد على أنه في حال وقع أي حادث خطير، سواء على الحدود البولندية أو الليتوانية، فستغلق بلاده "جميع المعابر الحدودية"، على حد تعبيره.
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