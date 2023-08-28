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عربي-دولي

إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سدّ النهضة في القاهرة

Lebanon 24
28-08-2023 | 10:05
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انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من السودان وإثيوبيا إلى جانب مصر، للمرة الأولى منذ إعلان إخفاق التوصل لاتفاق ملزِم بين الدول الثلاث في نيسان 2021، في غضون ذلك تمكّنت إثيوبيا من الوصول إلى المستويات المستهدفة لملء السد بالمياه.
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وأكّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث.

كما شدد هاني، في بيان صحفي، على ضرورة التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق، يُعدّ انتهاكًا لإعلان المبادئ الموقّع في 2015.

وتأتي الجولة الجديدة على ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في 13 تموز 2023، على هامش قمة دول جوار السودان.

وأعلن الجانبان، في بيان مشترك حينها، نيتهما بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، بالإضافة إلى السودان بشأن قواعد ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، مشيرَين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 4 أشهر، مرّ منها نحو شهر ونصف الشهر.

وعلى الجانب الإثيوبي، فإن عملية الملء الحالية التي تتم مع بداية موسم الفيضان في فصل الصيف، ستستمر بوتيرة أبطأ حتى أيلول المقبل بشكل لا يضر بدولتي المصبّ السودان ومصر، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي.

ودلّل رئيس الوزراء الإثيوبي على حديثه بأن عمليات الملء السابقة لم تؤثر في دول حوض النيل، وكذلك ستكون العمليات القادمة، حيث يُعدّ النيل مصدر المياه الرئيس لكلا البلدين. (الجزيرة)
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