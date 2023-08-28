من هي ياسمين مقبلي التي قادت طاقم "دراغون" إلى الفضاء؟

رغم أنها الرحلة الأولى لياسمين مقبلي إلى الفضاء، فإن الأميركية من أصل إيراني، قادت طاقما مكونا من 4 أفراد من أربع دول مختلفة، سيكون موطنه محطة الفضاء الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة.



ووصل الطاقم، إلى محطة الفضاء الدولية، الأحد، بعد أن رست مركبته الفضائية دراغون التابعة لشركة "سبيس أكس" التي حملها صاروخ "فالكون-9"، حيث تم إطلاقه من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا، بحضور نحو عشرة آلاف شخص تجمعوا لحضور عملية الإقلاع.



Advertisement

وفر والدا مقبلي من إيران خلال ثورة 1979. وقد ولدت في ألمانيا ونشأت في لونغ آيلاند في نيويورك، وانضمت إلى مشاة البحرية وقادت مروحيات هجومية في أفغانستان.



وتأمل مقبلي، التي تسافر إلى الفضاء للمرة الأولى، أن تظهر للفتيات الإيرانيات أنهن قادرات أيضا على تحقيق أهداف رفيعة المستوى. وقد قالت قبل الرحلة: "إن الإيمان بنفسك أمر قوي حقا".



وتشير مقبلي البالغة 40 عاما إلى أنه: "من أكثر ما يثير حماستي النظر إلى كوكبنا الجميل".



وتابعت "كل من تحدثت معهم ممن قاموا برحلات فضاء قالوا إنه منظور له تأثير على الحياة، كما أن السباحة في الفضاء تبدو أمرا ممتعا". (الحرة) وتعبر مقبلي، وهي طيارة من البحرية الأميركية، عن فخرها واعتزازها بمهمة قيادتها للطاقم، إذ قالت "قد يكون لدينا طاقم من أربعة أفراد من 4 دول مختلف.. لكننا فريق متكاتف بمهمة مشتركة"، مضيفة "هذا شيء لطالما أردت القيام به".وفر والدا مقبلي من إيران خلال ثورة 1979. وقد ولدت في ألمانيا ونشأت في لونغ آيلاند في نيويورك، وانضمت إلى مشاة البحرية وقادت مروحيات هجومية في أفغانستان.وتأمل مقبلي، التي تسافر إلى الفضاء للمرة الأولى، أن تظهر للفتيات الإيرانيات أنهن قادرات أيضا على تحقيق أهداف رفيعة المستوى. وقد قالت قبل الرحلة: "إن الإيمان بنفسك أمر قوي حقا".وتشير مقبلي البالغة 40 عاما إلى أنه: "من أكثر ما يثير حماستي النظر إلى كوكبنا الجميل".وتابعت "كل من تحدثت معهم ممن قاموا برحلات فضاء قالوا إنه منظور له تأثير على الحياة، كما أن السباحة في الفضاء تبدو أمرا ممتعا". (الحرة)