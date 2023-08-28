Advertisement

عربي-دولي

ترامب يسخر من منافسه: سمعت أنه سينسحب

Lebanon 24
28-08-2023 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1101795-638288402250164017.jpg
Doc-P-1101795-638288402250164017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية انسحاب منافسه، حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس من السباق الرئاسي.

فقد أشار في تعليق ساخر على منصته "تروث سوشيال" أنه سمع أحاديث في الأوساط السياسية تفيد بأن دي سانتيس، الذي غرق في حالة من الفوضى والتعثر، والتي انهارت نتائجه في استطلاعات الرأي، ما جعله في المركزين الثالث والرابع في بعض الولايات، سوف ينسحب من السباق الرئاسي من أجل الترشح في فلوريدا فقط ضد ريك سكوت لمجلس لشيوخ.
Advertisement

كما أردف قائلا: "المفروض أن ينسحب، لا توجد لديه أي فرصة، و الداعمون سيوقوفون دعمه قريباً!".

ولا يزال ترمب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه، ما يؤهله ضمنا لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024.

في حين تعتبر أرقام الجمهوريين الثمانية، الذين ظهروا على خشبة المسرح، خلال المناظرة الانتخابية الأولى، الأسبوع الماضي، ضعيفة، على الرغم من تصدر دي سانتيس.

وكان حاكم فلوريدا الذي انتقد بشدة مزاعم ترمب بتزوير الانتخابات، قلص حجم حملته وأعاد تشكيلها في الأسابيع الأخيرة بعد فشله في إحراز تقدم لإطاحة الرئيس السابق، كحامل لواء الحزب الجمهوري في الأشهر الأولى من الانتخابات التمهيدية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:33 | 2023-08-28
11:29 | 2023-08-28
11:00 | 2023-08-28
10:55 | 2023-08-28
10:49 | 2023-08-28
10:46 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24