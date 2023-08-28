إضراب العمال في أستراليا يدفع أسعار الغاز إلى الإرتفاع في أوروبا

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قفزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، بنحو 10% على خلفية تقارير تحدثت عن إضراب عمال في أستراليا الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال من هذا البلد.وصعدت العقود الآجلة لشهر أيلول على مؤشر "TTF" بنسبة 9.9% إلى 426.7 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت عقود الوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 393.7 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها زادت من ارتفاعها بعد التقارير عن إضراب محتمل في أستراليا. (روسيا اليوم)