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عربي-دولي

مرشح رئاسي أميركي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا

Lebanon 24
28-08-2023 | 10:46
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تعهد المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي بقبول سيطرة روسيا على المناطق المنضمة حديثا، ورفع العقوبات المفروضة عليها حال تم انتخابه رئيسا.

جاء ذلك وفق ما ذكره في عموده بمجلة The American Conservative، اذ قال: "سأقبل السيطرة الروسية على الأراضي التي سيطرت عليها حديثا، وأتعهد بمنع ترشيح أوكرانيا لعضوية (الناتو) مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين، وسوف أنهي العقوبات وأعيد روسيا إلى السوق العالمية".
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وبحسب المرشح الرئاسي الأميركي، فإن "الصفقة الجيدة تتطلب أن تحصل كل الأطراف على بعض الفوائد منها".

ووفقا له، فكلما طال أمد الصراع في أوكرانيا، كلما أصبح من الواضح أن "الفائز الوحيد" هو جمهورية الصين الشعبية، على حد تعبيره.
 
 
وأضاف راماسوامي: "سأذهب إلى موسكو عام 2025، وسأحقق السلام في أوكرانيا بالشروط الوحيدة التي يجب أن نهتم بها، الشروط التي تضع المصالح الأميركية في المقام الأول".

وشدد المرشح على أن السياسة الأميركية "الغبية" و"الخاطئة" تجاه الصين دفعت بكين وموسكو إلى العمل معا في اتجاه يشكل تهديدا لواشنطن. (روسيا اليوم)
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