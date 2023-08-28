حريق غابة "داديا" اليونانية ما زال "خارج السيطرة"!

لا يزال الحريق الذي طال غابة داديا، في شمال شرق اليونان، "خارج السيطرة"، وفق ما قاله متحدث باسم رجال الإطفاء، لوكالة فرانس برس.

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ولفت الى أن "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران".واندلع الحريق في 19 آب، وتمتد النيران حاليا على مساحة حوالى 10 كيلومترات، مجتاحة منطقة إيفروس، الحدودية مع تركيا، بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية.وعثر الأسبوع الماضي في شمال المدينة على جثث 20 شخصا بينهم "18 مهاجرا على الأقل"، بحسب وزارة الهجرة واللجوء.وقدر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الأحد، على موقع "أكس" أن الحريق أتى بالفعل على "77 ألف هكتار".وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر جهاز الحماية المدني اليوناني أمرا بإخلاء بعض قرى المنطقة.وتعد غابة داديا حيوية للاقتصاد المحلي، لأنها تدعم أنشطة الغابات وتربية النحل والسياحة.ووفقا لخبراء، فإن الغطاء النباتي كثيف للغاية في هذه المنطقة لدرجة أن النيران غالبا ما تكون غير مرئية، كما أن المياه التي يلقيها رجال الإطفاء لا تصل في كثير من الأحيان إلى البؤر المشتعلة. (الحرة)