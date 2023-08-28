Advertisement

عربي-دولي

حريق غابة "داديا" اليونانية ما زال "خارج السيطرة"!

Lebanon 24
28-08-2023 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1101806-638288421131162467.jpg
Doc-P-1101806-638288421131162467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال الحريق الذي طال غابة داديا، في شمال شرق اليونان، "خارج السيطرة"، وفق ما قاله متحدث باسم رجال الإطفاء، لوكالة فرانس برس.
 
ولفت الى أن "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران". 
Advertisement

واندلع الحريق في 19 آب، وتمتد النيران حاليا على مساحة حوالى 10 كيلومترات، مجتاحة منطقة إيفروس، الحدودية مع تركيا، بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية. 

وعثر الأسبوع الماضي في شمال المدينة على جثث 20 شخصا بينهم "18 مهاجرا على الأقل"، بحسب وزارة الهجرة واللجوء.

وقدر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الأحد، على موقع "أكس" أن الحريق أتى بالفعل على "77 ألف هكتار". 

وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر جهاز الحماية المدني اليوناني أمرا بإخلاء بعض قرى المنطقة. 

وتعد غابة داديا حيوية للاقتصاد المحلي، لأنها تدعم أنشطة الغابات وتربية النحل والسياحة. 

ووفقا لخبراء، فإن الغطاء النباتي كثيف للغاية في هذه المنطقة لدرجة أن النيران غالبا ما تكون غير مرئية، كما أن المياه التي يلقيها رجال الإطفاء لا تصل في كثير من الأحيان إلى البؤر المشتعلة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:33 | 2023-08-28
11:29 | 2023-08-28
11:00 | 2023-08-28
10:55 | 2023-08-28
10:46 | 2023-08-28
10:32 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24