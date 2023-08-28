إتفاق الحبوب "يقود" اردوغان الى روسيا قريباً

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أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر جليك، اليوم، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور روسيا "قريباً" لبحث اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.وقال جليك إن "أردوغان سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود "قريبا"، لكنه لم يحدد إذا كان أردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.واشار في حديث للصحفيين الى ان "بعد هذه الزيارة، ربما تكون ثمة تطورات وربما يجري التوصل إلى مراحل جديدة بخصوص" اتفاق الحبوب.هذا ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما القول إن أردوغان من المتوقع أن يجتمع مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ويحتمل أن يكون الموعد في الثامن من ايلول قبل سفر أردوغان إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.