أثناء مهمة تدريبية.. سقوط مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، الاثنين، إن مقاتلة من طراز تورنيدو سقطت أثناء مهمة تدريبية.وذكر املالكي في بيان صحفي أنه عند الساعة 15:44 من مساء الاثنين، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع تورنيدو أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.وأكد المالكي نجاة الطاقم الجوي، بعد استخدام كرسي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.