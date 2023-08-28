تصريح مقلق.. هذا آخر ما قيل عن تطوير الأسلحة البيولوجية

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كشف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية محددة.وأِشار في مقابلة مع صحفية "روسكايا غازيتا"، الى أن العديد من المصادر أثبتت صحة هذه المعلومة، مضيفاً أن الأميركيين "يبذلون جهدا كبيرا لنقل برامجهم البيولوجية إلى دول أخرى، بهدف فرض سيطرتهم الكاملة على جميع البحوث البيولوجية، والتمكن من الوصول إلى نتائجها في أي زمان ومكان، وكذلك لجمع مجموعات المواد الحيوية ومسببات الأمراض، وتحديدا الخطيرة منها".كما لفت الى أن برامج التوعية التي تعمد روسيا على نشرها بانتظام، حول مخاطر برامج الحرب البيولوجية الأميركية، أجبرت واشنطن على إخفاء أهدافها الحقيقية بهذا الصدد.وخلص شيفتسوف إلى أنه سيتوجب على الولايات المتحدة، وتحديدا البنتاغون، إخفاء وتمويه مشاريعهم البيولوجية خلف ستار معاهد البحوث "المدنية".