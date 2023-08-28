حددت محكمة في العاصمة واشنطن الرابع من اذار المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم على الكونغرس.

وأعلنت القاضية الأميركية، تانيا شاتكن، الاثنين، أن محاكمة ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من اذار 2024.

Advertisement

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب بواشنطن في الثاني من كانون الثاني 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو نيسان 2026، وفق "فرانس برس".