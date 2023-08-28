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زيارة مرتقبة لبايدن إلى فيتنام في هذا التاريخ

Lebanon 24
28-08-2023 | 12:39
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أعلنت الإدارة الأميركية، الاثنين، أن الرئيس، جو بايدن، سيسافر إلى فيتنام في 10 أيلول المقبل.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن وأثناء وجوده في هانوي، سيجتمع مع الأمين العام، نجوين فو ترونغ، وعدد من من القادة الرئيسيين لمناقشة سبل زيادة تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام.
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وخلال الزيارة سيستكشف القادة السياسيون الفرص لتعزيز نمو الاقتصاد الفيتنامي الذي يركز على التكنولوجيا والابتكار.

كما ستعمل الإدارة الأميركية خلال الزيارة على توسيع العلاقات بين الشعبين الأميركي والفيتنامي، من خلال التبادلات التعليمية، وبرامج تنمية القوى العاملة، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة السلام والازدهار والاستقرار في فيتنام والمنطقة.

والاثنين الموافق 11 أيلول، سيحضر بايدن وعقيلته جيل بايدن، وكاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى الثانية والعشرين للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول 2001. 

وسيسافر بايدن إلى ألاسكا للمشاركة في مراسم تذكارية مع أعضاء مجلس الشيوخ والعسكريين وعائلاتهم.

وستشارك هاريس في حفل تذكاري يقام في النصب التذكاري والمتحف الوطني لأحداث 11 أيلول في مدينة نيويورك. 

كما ستقوم السيدة الأولى، جيل بايدن، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الوطني للبنتاغون في أحداث 11 أيلول لتكريم الأرواح التي فقدت في 11 أيلول. (الحرة) 
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