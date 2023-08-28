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عربي-دولي

قنبلة في أمتعة مسافر كان ينوي المغادرة إلى دولة عربية!

Lebanon 24
28-08-2023 | 13:41
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أعلنت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكا، أنه تم إخلاء مطار شوبان في وارسو، بسبب قنبلة يدوية كان مواطن من جنوب إفريقيا يحاول تهريبها من بولندا.
وكشفت ميشالسكا ان "حرس الحدود احتجز مواطنا من جنوب إفريقيا في مطار شوبان كان يريد السفر إلى دبي"، مشيرة الى ان "ضابط أمن المطار عثر على أربع خراطيش في حقيبته المحمولة على الكتف أثناء التفتيش".
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كما لفتت الى انه "على خلفية ذلك، تم تفتيش حقيبة السفر الخاصة به. وعثر الضابط فيها على جسم يشبه القنبلة اليدوية. وتم مصادرة جميع الأمتعة من قبل خبراء المتفجرات".
وأشارت إلى إنه بعد العثور على القنبلة تم إجلاء 400 شخص من المطار.
 
 
وجرى اعتقال الرجل. وسيتم إرساله يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام.


المصدر: روسيا اليوم
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