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عربي-دولي

لمواجهة الصين.. هذا ما تخطط واشنطن لفعله خلال الأشهر المقبلة

Lebanon 24
28-08-2023 | 13:29
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أشارت نائبة وزير الدفاع الأميركي، كاثلين هيكس الى إن واشنطن تخطط لنشر آلاف الطائرات المسيرة في عدة مناطق لمواجهة الصين.

ولفتت هيكس في إفادة صحفية اليوم، الى أن واشنطن ستنشر آلاف المسيرات في عدة مناطق خلال الأشهر الـ18 المقبلة ولغاية عامين لمواجهة الصين.
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وكتبت عبر تطبيق "إكس": " نحن نعد مخططات كبيرة، وسنقوم بتنفيذها، أولا سنقوم بتشغيل أنظمة مستقلة لنشرها على نطاق واسع يصل إلى عدة آلاف الكيلومترات، وسيتم ذلك من 18 إلى 24 شهرا القادمة، معا يمكننا فعل ذلك".

وأضافت أن "هذا المخطط جزء من مشروع Replicator، الذي يهدف إلى مواجهة الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة التابعة للجيش الصيني"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تعتقد أن إسقاط الطائرات المسيرة الأميركية سيكون أمرا صعبا".

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