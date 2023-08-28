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عربي-دولي

إسبانيا تحث موريتانيا على إيواء مهاجرين غير شرعيين

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:20
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في المحيط الأطلسي، عالقون منذ أيام على متن قارب بالقرب من دولة موريتانيا لعدم السماح لهم بالنزول.

وذكرت التقارير أن "168 مهاجرا تم إنقاذهم في المحيط الأطلسي عالقون على متن قارب للحرس المدني الإسباني لعدة أيام بالقرب من دولة موريتانيا شمال غرب إفريقيا بعد أن رفضت السلطات هناك السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ".
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من جهتها، رفضت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم، تقديم تفاصيل عن الواقعة، لكنها قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "واثقة من أن الوضع سيتم حله في الساعات التالية". كما أكدت أنه تم إنقاذ 168 شخصا.
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