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إقتصاد

بوتين لن يحضر.. لافروف سيشارك في قمة مجموعة العشرين

Lebanon 24
28-08-2023 | 15:19
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يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند الشهر المقبل على أن يمثله فيها وزير خارجيته سيرغي لافروف، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم.
     
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وأفاد المكتب بأن رئيس الحكومة تواصل هاتفيا مع بوتين وأبدى "تفهمه" لغيابه عن القمة المقررة في التاسع من أيلول و10 منه في نيودلهي.

ووفقاً للبيان، تطرق مودي وبوتين الى "مسائل ذات اهتمام مشترك"، بما فيها قمة مجموعة بريكس التي عقدت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا وغاب عنها بوتين أيضا.
     

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