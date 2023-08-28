بوتين لن يحضر.. لافروف سيشارك في قمة مجموعة العشرين

يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند الشهر المقبل على أن يمثله فيها وزير خارجيته سيرغي لافروف، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم.



Advertisement وأفاد المكتب بأن رئيس الحكومة تواصل هاتفيا مع بوتين وأبدى "تفهمه" لغيابه عن القمة المقررة في التاسع من أيلول و10 منه في نيودلهي. وأفاد المكتب بأن رئيس الحكومة تواصل هاتفيا مع بوتين وأبدى "تفهمه" لغيابه عن القمة المقررة في التاسع من أيلول و10 منه في نيودلهي.



ووفقاً للبيان، تطرق مودي وبوتين الى "مسائل ذات اهتمام مشترك"، بما فيها قمة مجموعة بريكس التي عقدت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا وغاب عنها بوتين أيضا.