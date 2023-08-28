للمرة الثانية خلال يومين.. روسيا تعترض مسيّرتين أميركيتين قرب القرم

أعلنت روسيا، اليوم، اعتراض طائرتين مسيّرتين أميركيتين كانتا تحلّقان فوق البحر الأسود قرب المجال الجوي لشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.



Advertisement

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه في أعقاب "رصد تحليق في اتجاه حدود الاتحاد الروسي"، أقلعت طائرتان مقاتلتان "للتحذير من خرق محتمل للحدود" و"مواجهة (مهمة) الاستطلاع" التي كانت تقوم بها المسيّرتان.



كما أشارت الى أن الطائرتين الأميركيتين، وهما من طراز "ريبر" و"غلوبال هوك"، "كانتا تقومان بمهمة استطلاع في منطقة شبه جزيرة القرم"، وقامتا "بتغيير مسار تحليقهما ومغادرة المناطق حيث كانت تقومان بمهام الاستطلاع" لدى اقتراب المقاتلتين الروسيتين.