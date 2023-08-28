بسبب وزيرة ليبية.. واشنطن غاضبة من تل أبيب!

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم، أن مسؤولين أميركيين مرروا رسالة غاضبة لتل أبيب بعد الكشف عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.



واعتبرالمسؤولون أن ذلك "قد يكون أنهى جهد سنتين قامت به الولايات المتحدة لتقريب ليبيا من اتفاقيات أبراهام، ومن شأنه أن يدفع دولاً أخرى للانخراط في تفاهمات تعاون وتطبيع مع إسرائيل"، على حد قولهم.

كما رأوا التبرير الإسرائيلي غير مقنع، لافتين إلى أنه "بعد تسرب الخبر كان يمكن للخارجية الإسرائيلية أن تقول للصحافيين: لا تعقيب، بدلاً من أن يخرج وزير الخارجية ويتغنى علناً بلقاء سري!".