أوّل تعليق لترامب على تحديد موعد لمحاكمته

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وكما اتهم على شبكته "تروث سوشل" القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن. ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفاً هذا القرار بأنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024.وكما اتهم على شبكته "تروث سوشل" القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.



وكانت القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، قد حددت اليوم، الرابع من اذار 2024 موعداً لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.







