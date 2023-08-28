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عربي-دولي
زلزال يضرب سواحل بالي.. كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
28-08-2023
|
16:16
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ضرب زلزال سواحل بالي في إندونيسيا، مساء اليوم، وفقاً لما أفادت به "رويترز".
وبلغت قوّته قرابة الـ7 درجات على مقياس "ريختر".
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