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عربي-دولي

زلزال يضرب سواحل بالي.. كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 16:16
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ضرب زلزال سواحل بالي في إندونيسيا، مساء اليوم، وفقاً لما أفادت به "رويترز".
 
 
وبلغت قوّته قرابة الـ7 درجات على مقياس "ريختر".



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