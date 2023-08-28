كم بلغ حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا خلال الأشهر الـ18 الماضية؟

كشفت نائبة وزير الدفاع الأميركي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقالت هيكس في مؤتمر في واشنطن: "على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أرسلنا أكثر من 3.1 مليون قذيفة صواريخ وصاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا. وهذه مجرد أربع فئات من الذخيرة"، مشيرة إلى أن حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا يتجاوز 43 مليار دولار.

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واكملت مستشهدة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من "ستارلينك" كمثال: "من خلال العمل مع القطاع الخاص، ساعدنا أوكرانيا أيضا في الوصول إلى فرص التكنولوجيا المهمة التي مكنتها من تغيير الوضع في ساحة المعركة".