أزمة تذاكر الطيران تتفاقم في إيران.. ما هي أسباب ذلك؟

"بعد أن عجزت عن حجز تذكرة طيران عبر التطبيقات الإلكترونية، اضطررت إلى القيام بجولة على مكاتب السياحة والسفر بالعاصمة طهران لكن دون جدوى"، هكذا عبّر المواطن الإيراني محمد (41 عاما) عن معاناته مع نفاد تذاكر رحلات الطيران في بلاده.

Advertisement

في حديث عبر موقع "الجزيرة نت"، يوضح محمد أنه رغم الارتفاع المستمر منذ أكثر من عام في أسعار تذاكر الطيران، فإن الركاب الإيرانيين دأبوا على الحجز المبكر خشية من نفاد التذاكر قبل أسابيع من موعد الرحلات، مشيراً إلى أنه كثير السفر بين طهران والمحافظات الجنوبية بسبب نشاطه التجاري، لكنه يسافر منذ عام بسيارته الشخصية عندما يتعذر عليه اقتناص تذكرة طيران.



من جانبها، ترى المواطنة فريبا (26 عاماً) -موظفة في أحد مكاتب السياحة والسفر القريبة من ساحة ونك شمالي طهران- أنَّ سبب نفاد التذاكر في بلادها هو خروج مئات الطائرات من الخدمة، وأن عشرات أخريات في الأسطول الجوي الإيراني أوشكت على التقاعد بسبب تقادم عمرها، وتعذّر إعادة تأهيلها.



نفاد التذاكر في حديث عبر موقع "الجزيرة نت"، يوضح محمد أنه رغم الارتفاع المستمر منذ أكثر من عام في أسعار تذاكر الطيران، فإن الركاب الإيرانيين دأبوا على الحجز المبكر خشية من نفاد التذاكر قبل أسابيع من موعد الرحلات، مشيراً إلى أنه كثير السفر بين طهران والمحافظات الجنوبية بسبب نشاطه التجاري، لكنه يسافر منذ عام بسيارته الشخصية عندما يتعذر عليه اقتناص تذكرة طيران.من جانبها، ترى المواطنة فريبا (26 عاماً) -موظفة في أحد مكاتب السياحة والسفر القريبة من ساحة ونك شمالي طهران- أنَّ سبب نفاد التذاكر في بلادها هو خروج مئات الطائرات من الخدمة، وأن عشرات أخريات في الأسطول الجوي الإيراني أوشكت على التقاعد بسبب تقادم عمرها، وتعذّر إعادة تأهيلها.

ومن ساحة ونك، رافقت الجزيرة نت المواطن الإيراني محمد إلى مطار مهر آباد الدولي (غربي طهران)، بحثاً عن تذكرة ملغاة لكن دون جدوى، إذ اصطدم بطابور طويل ممن جاؤوا لشراء تذاكر اللحظة الأخيرة.



في غضون ذلك، كشف أحد موظفي الخطوط الجوية الإيرانية (فضّل عدم الكشف عن هويته) عبر موقع "الجزيرة نت" أن السبب الرئيس وراء نفاد تذاكر الرحلات الداخلية خلال دقائق هو قيام بعض الشركات والتطبيقات بشراء جميع تذاكر الرحلة لبيعها بأسعار باهظة، مضيفا أن بعض الشركات تتعمد بيع تذاكر الرحلات الداخلية على مواقع عربية بالدولار.



وكانت المنظمة الإيرانية للطيران المدني حظرت الشهر الماضي بيع التذاكر بالدولار في الرحلات الداخلية، مُحذرة الشركات المحلية من بيعها على المواقع والتطبيقات الأجنبية.



يأتي ذلك في وقت نشرت فيه الصحافة الإيرانية تقارير عن تهالك الأسطول الجوي في إيران، وإلغاء عديد من الرحلات الداخلية أو تأخيرها عن مواعيد الإقلاع المعلنة، فضلا عن الارتفاع المتواصل في أسعار التذاكر عقب عملية تعويم التسعير (عدم تحديد سعر العملة وتركه للعرض والطلب) منذ أكثر من عام.



تعددت الأسباب

رسميا، تلقي طهران باللوم على الولايات المتحدة الأميركية لإعادتها فرض العقوبات على قطاعات النقل الجوي والبري والبحري في إيران، عقب انسحاب إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي، مما عرقل بيع الطائرات المدنية إلى الجمهورية الإسلامية، فضلا عن إحجام الأطراف الأجنبية عن توفير قطع الغيار اللازمة لتحديث الأسطول الجوي.



ويعزو المتحدث باسم هيئة الطيران المدني جعفر يازرلو المشكلات الطارئة في توفير تذاكر الرحلات الداخلية إلى زيادة الطلب والعقوبات الأجنبية وإقبال الإيرانيين على السفر عقب جائحة كورونا والأسعار المناسبة لتذاكر الطيران في البلاد.



وفي حديثه للجزيرة نت، قال يازرلو إن الطيران الإيراني يشغّل حالياً أسطولاً من 183 طائرة بعد خروج 150 من الخدمة (متوسط أعمارها 10 أعوام)، موضحاً أنّ البلاد تحتاج فعلياً إلى 550 طائرة.

وأضاف يازرلو أن الشركات الغربية المصنعة للطائرات المدنية نقضت العقود الموقعة مع طهران لشراء مئات الطائرات عقب عودة العقوبات الأميركية.



وكانت الحكومة الإيرانية السابقة قد أبرمت عقودا لشراء 100 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية، و80 أخرى من شركة بوينغ الأميركية، وعدد آخر من شركة "إيه تي آر" الفرنسية الإيطالية، إلا أن الشركات الغربية اعتذرت عن الوفاء بالتزاماتها إثر عودة العقوبات على طهران.



من جانبه، يقول رئيس هيئة الطيران المدني محمد محمدي بخش إن قطاع خدمات الملاحة الجوية يواجه "حربا غير متكافئة" بسبب العقوبات الأجنبية، وكشف عن أن 10 طائرات ركاب من أصل 13 استوردتها طهران عقب توقيع الاتفاق النووي أمست خارجة عن الخدمة بسبب امتناع الشركات الغربية عن تزويد إيران بقطع الغيار اللازمة.



خبرة وطنية

وتابع محمدي بخش- في تصريح صحفي- أن بلاده تعمل على تحديث وإعادة تأهيل الطائرات المعطلة، إلى جانب استقدام طائرات مدنية مستعملة لسد العجز، مؤكداً شراء واستيراد 55 طائرة خلال الأشهر الماضية، انضمت 20 منها إلى الخطوط الجوية.



وأشار إلى أن بلاده اكتسبت خبرة ثمينة في مجال صيانة طائرات الركاب، وأن بعض الدول الأجنبية ترسل طائراتها الغربية إلى إيران لتحديثها وإعادة تأهيلها.



وکانت شركة "إيرفلوت" الروسية قد أعلنت نيسان الماضي إرسال إحدى طائراتها من طراز "إيرباص إيه 330-300" إلى إيران لإصلاحها.



وتخطط طهران لشراء نماذج حديثة وصناعة طائرات محلية، وفق رئيس هيئة الطيران المدني الذي أكد أن المشروع الوطني لتطوير طائرات "إيران 140" يمضي على قدم وساق.

طلب طائرات روسية

وعن إمكانية شراء أو استئجار طائرات مدنية من الدول الصديقة التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية أو تتعرض لعقوبات مماثلة، يقول الطيار في الخطوط الجوية الإيرانية هوشنك شهبازي إن المقصود بالدول الصديقة روسيا، مضيفا أن الدول الصديقة الأخرى تخشى التعاون مع إيران بسبب العقوبات الغربية.



وكان رئيس الاتحاد الإيراني لمكاتب خدمات السفر في إيران حرمت الله رفيعي أعلن الشهر الماضي تقديمه طلباً للجانب الروسي لتزويد بلاده بـ3 طائرات ركاب لاستخدامها في الرحلات الداخلية والخارجية.



وتحظر المادة 9 في قانون الطيران المدني الإيراني استخدام طائرات الشركات الأجنبية للرحلات الداخلية.



وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد الطيار شهبازي أن حل مشكلة ندرة تذاكر الطيران يكمن في تعديل السياسة الخارجية والعمل على رفع العقوبات، موضحا أن متوسط عمر الطائرات المدنية في إيران 25 عاما، في حين كان لا يتجاوز 6 سنوات أيام نظام الشاه السابق.



وخلص الطيار الإيراني إلى أنه لا يمكن التعويل كثيرا على إصلاح وإعادة تأهيل الطائرات عدة مرات، لأن ذلك يعرض حياة الركاب للخطر، منتقدا الترويج لتدشين الطائرات الوطنية قريباً. (الجزيرة نت)