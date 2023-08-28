أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.

وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".

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وأشار إلى أن "واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا بإقناع القوات الأوكرانية بشن الهجوم. منذ البداية، لم يكن لديهم أي فرصة لاختراق خطوط الدفاع الروسي والتغلب على حقول الألغام المعدة".

وقال ماكغريغور: "أنا على يقين من أنه عندما توجه القوات الروسية ضربة ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن رئيس نظام كييف سوف يهرب ببساطة".