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عربي-دولي

قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما

Lebanon 24
28-08-2023 | 23:27
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عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

وحذر العالم المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ تشرين الثاني الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت قوته 7 درجات وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا، ما دفع السكان إلى الهروب من المباني. وقدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

وسارع هوغربيتس بالتعليق على زلزال إندونيسيا بالقول بأن "الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعله هذه الهندسة وما فعلته في الماضي (8.5 درجات على مقياس رختر)"، في تلميح إلى أنه يتوقع زلزالاً أقوى من ذلك قريباً.
 
 
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والأحد الماضي، وفي أحدث النشرات التي يقدمها العالم الهولندي بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الحالي (اليوم) إلى زيادة النشاط الزلزالي.

وقال إنه "من المحتمل جدًا أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ويعتمد حدوث ذلك أم لا على حالة القشرة الأرضية"، مؤكداً أن هذا له علاقة كبيرة بالمريخ ونبتون، وكذلك بكوكبي المشتري وأورانوس.

العالم الهولندي المثير للجدل أشار إلى "قمة قمرية عالية في اليوم التاسع والعشرين (اليوم الثلاثاء)، وذلك بسبب هندسة القمر مع المريخ ونبتون ومع المشتري وأورانوس.. يتجمع هذا إلى حد كبير حول الفترة من 29 إلى 30.. قمم القمر عالية في المقام الأول.. ما إذا كان سيحدث زلزال كبير أم لا، فهذه علامة استفهام كبيرة.. لكننا نعلم أن هندسة القمر تتسبب بمثل ذلك الحدث الزلزالي الكبير.. ومن الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي".

ولفت إلى أنه "في النظام الشمسي نرى هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة مع المريخ ونبتون.. هناك احتمال كبير أنه في غضون 2-3 أيام، يمكن أن نتعرض لزلزال قوي.. لقد حدث ذلك في الماضي.. نحن نعلم أن هذا النوع من الهندسة يمكن أن يؤدي إلى هذا النوع من النشاط الزلزالي".

وأوصى العالم الهولندي متابعيه بأن يكونوا في "حالة تأهب إضافي.. من الممكن أن نشهد زلزالًا كبيرًا خلال الـ24 ساعة القادمة"، مضيفاً بالقول: "إذا حدث ذلك خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي".(العربية)

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