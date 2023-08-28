ترامب يرفض موعد محاكمته.. إليكم التفاصيل

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في آخر تطورات قضية محاكمته، ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة أمس الاثنين بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفيدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفا هذا القرار بأنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024."سأتقدم بطعن"واتهم الرئيس السابق على شبكته "تروث سوشيال" القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.وكانت القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، قد حددت الرابع من آذار 2024 موعداً لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.رفضت التأجيلوشددت تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جداً، حسب فرانس برس.يذكر أن المدعي الخاص جاك سميث كان طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني 2024.عشية "الثلاثاء الكبير"لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في نيسان 2026، بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات تشرين الثاني 2024.ويقع الرابع من آذار 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته أصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.تهم جنائيةيشار إلى أن تهماً جنائية وجهت إلى ترامب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.(العربية)