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السلطات المصرية تنسق مع زامبيا بشأن المصريين المحتجزين

Lebanon 24
28-08-2023 | 23:47
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أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.
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كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقا لقواعد القانون الدولي.

وكانت السلطات الزامبية، قد أعلنت قبل أسبوعين، أنها احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة.



 واحتجزت اللجنة عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا، أن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل "بضائع خطرة"، هبطت الاثنين 14 آب في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.
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