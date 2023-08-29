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عربي-دولي

القوات الروسية تتقدم نحو كوبيانسك.. وتدمير المسيّرات مستمر

Lebanon 24
29-08-2023 | 00:16
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اعترفت كييف بأن القوات الروسية تتقدم باتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، فيما أعلنت موسكو عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين في تولا جنوبي العاصمة الروسية.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الجيش الروسي يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.
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كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركيف فيتالي غانشيف، في وقت سابق، أن القوات الروسية تقدمت، وقد غادر الجيش الأوكراني بالفعل منطقة سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على جميع المحاور.
 تدمير مسيرتين أوكرانيتين في منطقة تولا

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.
 
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