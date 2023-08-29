القوات الروسية تتقدم نحو كوبيانسك.. وتدمير المسيّرات مستمر

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اعترفت كييف بأن القوات الروسية تتقدم باتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، فيما أعلنت موسكو عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين في تولا جنوبي العاصمة الروسية.وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الجيش الروسي يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركيف فيتالي غانشيف، في وقت سابق، أن القوات الروسية تقدمت، وقد غادر الجيش الأوكراني بالفعل منطقة سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على جميع المحاور.