كيم يحذر من خطر نشوب حرب نووية.. وهذا ما قاله عن "زعماء العصابات"

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طالب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز القوة البحرية للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، محذرا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح "بخطر حرب نووية".وشجب كيم جونغ أون تنامي التعاون الثلاثي بين "زعماء العصابات"، في إشارة إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الذين تجري بلادهم مناورات بحرية مشتركة.وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم، الذي زار مقر القيادة البحرية الأحد الماضي، قال إن الحلفاء الثلاثة "اختلوا ببعضهم البعض" مؤخرا، في إشارة إلى قمة كامب ديفيد، التي عقدت هذا الشهر.وأضافت الوكالة أنه اتهم واشنطن بأنها باتت "أكثر هياجا من أي وقت مضى"، من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة ونشر أصول استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم.وحذر كيم، بحسب الوكالة، من أنه "بسبب الخطوات المتهورة والهجومية للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تحولت المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر نقطة تتركز فيها المعدات الحربية في العالم، وباتت الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية".وأكد أن "تحقيق النجاحات من خلال التطوير السريع للقوة البحرية أصبح مسألة ملحة للغاية في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء".مناورات تثير غضب بيونغ يانغهذا وأظهرت صور نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية الزعيم الكوري الشمالي برفقة ابنته الصغيرة وهو يتفقد قيادة قوة البحرية ويلتقط الصور مع عشرات الضباط. (سكاي نيوز)