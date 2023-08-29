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عربي-دولي

بعد الضجة التي رافقت لقائها وزير الخارجية الاسرائيلي... المنقوش فرت إلى تركيا

Lebanon 24
29-08-2023 | 00:40
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بعد الضجة الكبيرة التي رافقت تسريب وزارة الخارجية الإسرائيلية لتفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما، أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) بأن نجلاء المنقوش فرت إلى تركيا.
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ونقلت الصحيفة عن مستشارة للوزيرة، التي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقفها عن العمل والتحقيق معها بشأن اللقاء، أنها فرت إلى تركيا "خوفا على سلامتها".

وقالت سالمين أسعد مستشارة الوزيرة للصحيفة، عبر تطبيق واتساب، إن المنقوش سافرت جوا إلى تركيا بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة"، مضيفة أن "الناس غاضبون" وأشعلوا النيران احتجاجا.
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