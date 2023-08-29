"أطباء بلا حدود" تؤكد فقدان الاتصال مع اثنين من موظفيها في اليمن

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الاثنين، أنها فقدت الاتصال مع اثنين من موظفيها في اليمن.وقالت المنظمة، في بيان أرسلته لرويترز بالبريد الإلكتروني، إن العاملين، أحدهما من ألمانيا، والآخر من ميانمار، كانا في محافظة مأرب بوسط اليمن.وأضافت أنها لن تكشف المزيد من التفاصيل حرصا على سلامتهما.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق سراح 5 من موظفيها احتجزوا لمدة 18 شهرا بعد أن خطفهم مسلحون من تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن.(سكاي نيوز)