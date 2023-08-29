Advertisement

عربي-دولي

"اللاجئات ينجبن أكثر من الأردنيات".. هذا عدد المواليد السوريين في الأردن

Lebanon 24
29-08-2023 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1102016-638288978512976793.jpg
Doc-P-1102016-638288978512976793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة الأردنية ان السوريات ينجبن أكثر من الأردنيات في المملكة، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي نتيجة استضافته لحوالي مليون و300 ألف لاجئ سوري.

ولفت وزير الصحة فراس الهواري، إلى زخم الولادات التي تشكل ضغطا إضافيا غير مسبوق على البنى التحتية للوزارة من مستشفيات ومراكز صحية.
Advertisement

وأشار إلى الارتفاع بمعدل الإنجاب الكلي للسوريات اللاجئات ليصل إلى 4.7 مقارنة بمعدل إنجاب الأردنيات في سن الإنجاب الذي يبلغ 2.6، موضحا أن مجموع حالات الولادة المسجلة للسوريين منذ بدء أزمة اللجوء السوري بلغ حوالي 200 ألف ولادة.

وأطلقت الوزارة، أمس الاثنين، حملة إعلامية وطنية لتنظيم الأسرة، بالشراكة مع مشروع شركاء الصحة وتنظيم الأسرة، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأكد الهواري على أن إطلاق الحملة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة لتعزيز صحة المرأة والطفل.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم أكثر من 500 مركز صحي لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن استراتيجيتها لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وتحقيقا للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كانت قد أعلنت مؤخرا عن مغادرة 2582 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم. (روسيا اليوم)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2023-08-29
04:39 | 2023-08-29
04:02 | 2023-08-29
03:52 | 2023-08-29
03:30 | 2023-08-29
03:16 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24