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عربي-دولي

إمكانية بدء تحقيق لعزل بايدن.. هذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب الاميركي

Lebanon 24
29-08-2023 | 02:15
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قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إن التحقيق في قضية عزل الرئيس بايدن هي "خطوة طبيعية إلى الأمام" بعد التحقيقات التي يقودها الجمهوريون في تعاملات هانتر بايدن التجارية.

وسُئل مكارثي على قناة "فوكس نيوز" Fox News عما إذا كان سيقدم تحقيقًا لعزل بايدن الشهر المقبل، حيث أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يفعل ذلك إذا لم يتم تزويد الجمهوريين في مجلس النواب بالوثائق التي يحتاجونها لتحقيقاتهم.
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وقال مكارثي "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فمن الطبيعي أن تضطر إلى تحقيق المساءلة".
وقال إن الكثير من الأسئلة لا تزال دون إجابة، وأضاف مكارثي: "لكي تتمكن من الحصول على إجابات لهذه الأسئلة، ستحتاج إلى إجراء تحقيق بهدف عزل الرئيس لتمكين الكونجرس والجمهوريين والديمقراطيين من الحصول على الإجابات التي يستحق الشعب الأميركي معرفتها".

وأعرب الجمهوريون المعتدلون والمتأرجحون في مجلس النواب عن مخاوفهم بشأن رد الفعل السياسي المحتمل بعد أن أشار مكارثي إلى أنه قد يفتح تحقيقًا لعزل بايدن وهي خطوة كان أعضاء الكونغرس الأكثر تحفظًا يدفعون من أجلها.

وهناك بعض الجمهوريين يعترفون بأن التحقيق في فساد عائلة بايدن المزعوم لم يكشف بعد عن أدلة محددة على ارتكاب الرئيس نفسه مخالفات وفقا لموقع "أكسيوس" Axios.

من جهته تساءل المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز في بيان ردًا على تصريحات مكارث : "خطوة طبيعية إلى الأمام" بناءً على ماذا؟

وأشار إلى مقال ذكر أن الجمهوريين لم يطلبوا الوثائق التي استشهد بها مكارثي الأسبوع الماضي كأساس لتحقيق المساءلة، مثل البيانات المصرفية.
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