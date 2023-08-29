Advertisement

أكد مسؤولون أميركيون هذا الشهر أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تناقشان تفاصيل التطبيع الإسرائيلي السعودي. ومع ذلك، حتى مع إصرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الآن على أن أي صفقة من هذا القبيل يجب أن تشمل الفلسطينيين، فإن الكثيرين يشعرون بالقلق من أن هذه القضية لن تكون جزءاً من عملية التطبيع.وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "يعتبر الشق المتعلق بالفلسطينيين مهما بشكل خاص في الوقت الذي تمضي إسرائيل والمملكة العربية السعودية فيه قدمًا في بناء علاقتهما. في الحقيقة، وعلى الرغم من التكهنات التي طالت عملية التطبيع، إلا أن الوضع الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية وإسرائيل الآن، إن كان من خلال الأعمال غير الرسمية والعلاقات الأمنية السرية والتبادل التكنولوجي، يعكس تطور العلاقات الفعلية السابقة بين تل أبيب والدول العربية والتي أصبحت رسمية فيما بعد. وبالتالي، فإن التطبيع الإسرائيلي السعودي ليس مسألة ما إذا كان سيحدث، إنما متى وكيف سيحدث. إذا كانت إدارة بايدن جادة في تطبيق موقفها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فهناك عدد من الخطوات التي يمكنها اتخاذها لضمان أن صفقة التطبيع الإسرائيلية السعودية النهائية ستحقق فوائد للجميع بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن".وتابعت الصحيفة، "إن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة يجب أن تشمل مطالب واضحة من قبل المملكة وإسرائيل بهدف التوصل لنتائج ملموسة. في البداية، يمكن لواشنطن أن تشجع الرياض على أن تكون أكثر وضوحاً في مطالبها، فحتى الآن، استخدم السعوديون عبارات شمولية أكثر مثل التوصل إلى "طريق سلام" بين إسرائيل والفلسطينيين عند مناقشة التطبيع. وفي الواقع، إن الحسابات السعودية في ما يتعلق بهذه العملية تتأثر بعدد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية المعقدة، ولا يزال من غير الواضح أي موقع تحتله القضية الفلسطينية بما يتناسب مع أولويات المملكة وذلك على الرغم من إعراب السعودية عن قلقها بشأن هذه القضية. إذاً، ينبغي على الولايات المتحدة أن تطلب من المملكة العربية السعودية توضيح شروطها المحددة لإسرائيل".وأضافت الصحيفة، "إذاً، ما هي الشروط المحددة من المملكة العربية السعودية والتي سيكون لها التأثير الأكبر؟ في البداية، يمكن للرياض أن تضغط على إسرائيل لنقل أجزاء من المنطقة (ب) من الضفة الغربية إلى المنطقة (أ)، وأجزاء من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، مع خارطة طريق مرحلية لمزيد من عمليات النقل بمرور الوقت. في الواقع، هذا لن يمنح الفلسطينيين السيطرة على أعمال الشرطة وحكم مدنهم وسكانهم فحسب، بل سيمنحهم أيضًا المزيد من السيطرة على مدنهم وقراهم في مجال التخطيط والبناء. وفي حال تم الاتفاق مع إسرائيل، يمكن للسعوديين أيضًا أن يكونوا استباقيين في إعادة المساعدة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تم تخفيضها بنسبة 80% عندما قطعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المساعدات الأميركية".وبحسب الصحيفة، "هذه الطلبات الواضحة ليست الا جزءا من المعادلة. من المعروف أن الإمارات العربية المتحدة وجهت نداءً علنيًا إلى إسرائيل لإلغاء خطط ضم الضفة الغربية قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم، وإن الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل للإمارات في عام 2020 هي في الأساس حبر على ورق. وبالتالي، تحتاج الولايات المتحدة إلى التأكد من أن ما تناقشه إسرائيل والمملكة العربية السعودية يتجاوز الالتزامات اللفظية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الرياض وواشنطن أيضًا النظر في ضمانات للخطوات المذكورة أعلاه".وتابعت الصحيفة، "بطبيعة الحال، إن هذه المهمة سنكون صعبة عندما يتم تقديمها إلى حكومة إسرائيلية تضم وزراء مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، المعادين لأكثر أشكال السيادة الفلسطينية. لكن طرح شروط سعودية محددة للتطبيع والضمانات المرتبطة به في الخطاب العام الإسرائيلي يمكن أن يثير جدلاً في البلاد حول فوائد الصفقة وزيادة الضغط على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".وأضافت الصحيفة، "إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو مجرد اعتبار واحد من بين العديد من الاعتبارات التي قد تعالجها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل لدى تطبيعها العلاقات. إن الضمانات الأمنية على غرار حلف شمال الأطلسي للرياض، والدعم الأميركي لبرنامج الطاقة النووية المدني السعودي، وتعميق العلاقات السعودية مع الصين، كلها مواضيع مهمة تم طرحها بالفعل وسيحتاج صناع السياسات من الأطراف كافة إلى تقييمها بعناية".وختمت الصحيفة، "سواء تم التوصل إلى اتفاق في غضون خمسة أشهر أو خمس سنوات، يتعين على الولايات المتحدة أن يكون لديها خطة تضمن ألا يأتي التطبيع العربي الإسرائيلي على حساب حل الدولتين القابل للتحقيق".